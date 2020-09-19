7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti Kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası 7 yıldır komada olan unutulmaz Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in tamamen bitkisel hayata girdiği öğrenildi. İsviçreli beyin cerrahı Erich Riederer, daha önce en azından gözünü kırparak tepki verebilen sporcunun şu an sadece nefes alıp verdiğini açıkladı.

2013 yılında geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve bu tarihten itibaren yoğun bakımda tedavi gören Formula 1 pilotu Michael Schumacher için dikkat çeken bir açıklama geldi. İsviçreli beyin cerrahı Erich Riederer, sadece nefes alıp verebilen unutulmaz ismin tamamıyla bitkisel hayata geçtiğini dile getirdi.

Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher bir kez daha gündeme geldi. 2013 yılında yaptığı kaza sonrası bitkisel hayata giren ve karşındaki insanların hareketlerine gözünü kırpıp yanıt verebilen Alman pilot, bu yetisini de kaybetti.

Fransa'nın RMC kanalı, Schumacher'in tedavi süreciyle ilgili bir belgesel hazırladı. Bu belgeselde Schumacher'in son durumuna değinen beyin cerrahı Erich Riederer, "Bence Schumacher bitkisel hayatta. Uyanık, etrafında olanı görebiliyor ama yanıt veremiyor. Nefes alıyor, kalbi atıyor, muhtemelen oturabiliyor da ama hepsi bu. Bundan fazlasını yardım almadan yapabildiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT İÇİN ÇOK FAZLA BEKLEDİLER"

"Michael Schumacher; Gerçeğin Peşinde" isimli belgesele konuşan İsviçreli cerrah Riederer, "Beyin cerrahları, böyle durumlarda hep 'Zaman beyindir.' derler. Yani hemen harekete geçmeniz gerekir. Bence Schumacher için çok fazla beklendi. Beynin rahatlamasını beklerken geçen sürede beyin maddelerinin de yok olması olasıdır" diye konuştu.

DETAYLAR AKTARILDI

Yayınlanan belgeselde Schumacher'in geçirdiği kaza sonrası Grenoble'da hastaneye kaldırılışından ilk ameliyatına, Fransa'dan İsviçre'ye nakledilişine kadar çeşitli olaylar detaylarıyla anlatıldı.