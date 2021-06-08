7 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı! Marmara'daki müsilaj temizleniyor

Marmara Denizi'nde görülen müsilajı temizleme çalışmaları, İstanbul'la eş zamanlı olarak Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çok önemli bir süreci yöneteceğiz. Türkiye'nin kalbi burada. Tüm operasyon boyunca 1000 personelimiz çalışacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplanmaya başlandı. "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülen çalışma; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak başlatıldı.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Bugün hakikaten bizler için çok özel bir amaç için dünyanın eşsiz harikalarından Marmara Denizi için İstanbul'dayız. Doğa zenginliklerine ev sahipliği yapan dünyanın en genç, en özgün Marmara'mızın kıyısındayız. Marmara'ya kıyısı olan 7 ilimizde 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren müsilaja karşı birlik olmak için buradayız. Sanatçılarımız, sporcularımız, hocalarımız, bilim insanlarımız, derneklerimiz, vakıflarımız, belediyelerimiz burada. Marmara bütün dünyanın gözbebeği. Türkiye'nin kalbi burada.

Hep birlikte Marmara hepimizin diyoruz. Balıklarımızı, deniz canlılarımızı tehdit eden müsilajı ortadan kaldırmak için Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı deniz temizliği hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Çok önemli bir süreci yöneteceğiz. Değişimlerin başında 90'ların başından itibaren tüm dünyayı tehdit eden küresel iklim değişikliği geliyor. Bakanlığımız da iklim değişikliğinin etkilerini aza indirmek adına eylemlerini açıkladı. Projelerimizi hayata geçiriyoruz.

"MARMARA'YI HIZLI BİR ŞEKİLDE TEMİZLEYECEĞİZ"

Bize düşen mesuliyet açık ve nettir. 200 yıldır maalesef biz insanlık olarak doğadan aldığımız borcu doğamıza geri ödemek zorundayız. Çevre yatırımlarımızla, yeşil projelerimizle çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak zorundayız. Marmara Denizi'mizi inşallah en hızlı şekilde temizleyecek, en duru haline hep birlikte kavuşturacağız. Sorunun çıktığı ilk andan itibaren süreci titizlikle takip ettik.

"MARMARA'YI KORUMA ALANI İLAN EDECEĞİZ"

22 maddeden oluşan eylem planımızı da hep birlikte imzalamak suretiyle milletimizle paylaştık. Deniz temizliğine ilişkin dün de genelgemizi Marmara'daki 7 ilimize gönderdik. Bilim Kurulumuzu da inşallah bu hafta oluşturacağız. Bu süreci illerde valiler ve belediyelerimizle birlikte STK'larla, sanatçılarla, vatandaşlarla ortak bir akılla yöneteceğiz. Stratejik eylem planı hazırlayacağız, aslında hazırlandı, belediyelerin görüşüne sunacağız. İllerde valiliklerin koordinasyonunda süreci yöneteceğiz. Marmara Denizi'ni koruma alanı ilan edeceğiz. Tarım ve sanayiden oluşan kirliliği durduracağız.

"BALIKÇILARA HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK"

Müsilajdan etkilenen balıkçılarımıza her türlü destek verilecek. Kaçak balıkçılığa geçit verilmeyecek. Marmara'daki hayalet ağların toplanma sürecini başlatacağız. Marmara'yı kurtarmakta kararlıyız. Bugün 15 bölgede temizlik çalışmalarını eş zamanlı başlatıyoruz.

"OPERASYON BOYUNCA 1000 PERSONELİMİZ ÇALIŞACAK"

18 tane desek botumuzla harekete geçiyoruz. Topladığımız atıkları karaya getirip sızdırmasız kamyonlarla belediyelerin bertaraf tesislerine göndereceğiz. Tüm operasyon boyunca 1000 personelimiz çalışacak. Bir internet sitesi kurduk. Aldığımız kararlar, denizlerdeki kirlilik... Hepsi şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşılacak. Bu büyük operasyonu 7/24 sürdüreceğiz. Marmara Denizini kaderine terk etmeyeceğiz."