7. Frig Ultra Maratonu'nu kadınlarda Özlem Işık, erkeklerde İremcan Ayaz kazandı

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yerli ve yabancı 800 sporcunun katılımıyla yapılan 7. Frig Ultra Maratonu tamamlandı.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun ödül töreni bir termal otelde düzenlendi.

6K Aşk Vadisi Koşusu'nu kadınlarda Elif Köroğlu birinci, Hüsna Naz Palamut ikinci, Fedire Uslu üçüncü sırada bitirdi. Erkekler kategorisinde ise Serdar Bektaş birinci, Buğra Kocabeyoğlu ikinci, Metin Abalay ile Süleyman Aslan ise üçüncü oldu.

12K Gizemli Frigya Koşusu'nun kadınlar kategorisinde birinci Derya Demiral, ikinci Sibel Yılmaz, üçüncü Emine Beşler Ceber oldu. Erkekler kategorisinde birinci sırayı Engin Özdaş, ikinci sırayı Mehmet Aydıngör ve üçüncü sırayı Recep Tekin elde etti.

22K Göynüş Kral Yolu Koşusu kadınlar kategorisinde birinci sırayı Natalia Gyurten (Rusya), ikinci sırayı Emine Övür ve üçüncü sırayı Nihal Sürmeli aldı. Erkekler kategorisinde Mehmet Altın birinci, Cihan Akbaba ikinci, Onur Ulaş Eroğlu ile Oktay Yıldız da üçüncü sırada yarışı bitirdi.

54K Frig Ultra Maratonu'nu kadınlarda Özlem Işık kazandı. Bu kategoride ikinci Fatma Taş, üçüncü Meltem Aydın oldu. Erkeklerde ise İremcan Ayaz birinci, Mehmet Kaplan ikinci, Ali Sevinç de üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ATSO Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Güzbey ve sponsor firma temsilcileri takdim etti.