665. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri Başladı

Elmalı ilçesinde bu yıl 665.'si düzenlenen Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri, başladı.



Müsabakalar öncesinde Cumhuriyet Meyda'nında bir tören gerçekleştirildi. Tören kapsamında Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu.



Törende bir konuşma yapan Ümit Öztekin, 665.'si yapılacak yağlı güreşlerin, Türk kültürü ve yaşamına önemli katkı sağladığını belirterek, ata sporu güreşlerin bu günlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmanın ardından Elmalı Mehter Takımı tarafından konser verildi. Konser sonrası mehteran eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan güreşlerin yapılacağı Recep Gürbüz Güreş Sahası'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.



Yürüyüşün ardından güreşler, boy ayrımı ve minik boylar müsabakalarıyla başladı. Güreşler, 10 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final müsabakalarıyla sona erecek.