SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› 65 yaş üstü eski hakem, gözlemci ve dernek üyelerine sahip çıktılar - Spor
Zonguldak, Ümit Kaya, Türkiye, Spor

65 yaş üstü eski hakem, gözlemci ve dernek üyelerine sahip çıktılar

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ümit Kaya, 65 yaş üstü eski hakem, gözlemci ve dernek üyelerine sahip çıkacaklarını açıkladı.

23.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:50
65 yaş üstü eski hakem, gözlemci ve dernek üyelerine sahip çıktılar

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ümit Kaya, 65 yaş üstü eski hakem, gözlemci ve dernek üyelerine sahip çıkacaklarını açıkladı.

Başkan Ümit Kaya, İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı başlatmasının ardından eski hakem, gözlemci ve dernek üyelerinin giderlerini hiçbir şey talep etmeden giderebileceklerini söyledi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ümit Kaya, "Korona virüs kapsamında 65 yaş üzeri veya kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına getirilen kısıtlama nedeniyle ilimizdeki eski hocalarımızın, üyelerimizin kişisel ihtiyaçlarının giderilmesi için TFFHGD Zonguldak Şubesi Yönetimi olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Camiamızın tüm duayenlerine ulaşabilmemiz için aklınıza gelen hocalarımızın isimlerini ve telefon numaralarını bana, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Osman Özdemir'e, Deniz Kardaş'a, Murat Kaskun'a, Burhan Orhan'a bildirmeniz rica olunur" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş'tan Süper Lig için sürpriz öneri: Tescil edilebilir Spor
Beşiktaş'tan Süper Lig için sürpriz öneri: Tescil edilebilir
Beşiktaş'ta, taraftarı heyecanlandıracak Demba Ba gelişmesi Spor
Beşiktaş'ta, taraftarı heyecanlandıracak Demba Ba gelişmesi
Minibüs şoförlüğünden zirveye! İşte virüse yakalanan Albayrak'ın hayatı Spor
Minibüs şoförlüğünden zirveye! İşte virüse yakalanan Albayrak'ın hayatı
Koronavirüsün pençesindeki İspanya'da futbol, süresiz askıya alındı Spor
Koronavirüsün pençesindeki İspanya'da futbol, süresiz askıya alındı
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak'a destek mesajı yağdı Spor
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak'a destek mesajı yağdı
Yayıncı kuruluştan abonelerine müjdeli haber Spor
Yayıncı kuruluştan abonelerine müjdeli haber
'Sevgilimle karantinaya girseydim' diyen ünlü sporcu Twitter'ı salladı
"Sevgilimle karantinaya girseydim" diyen ünlü sporcu Twitter'ı salladı
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her...
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'evde kal' çağrısı yaptı
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı
Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti
Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı
İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli'ye gideceğini iddia etti
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli'ye gideceğini iddia etti
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Angela Merkel Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Rita Wilson Ender Saraç Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Wuhan Adana Almanya
Şu an buradasınız: 65 yaş üstü eski hakem, gözlemci ve dernek üyelerine sahip çıktılar - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 16:28:39. #1.15#
title