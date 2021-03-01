6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası, Antalya'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası, Antalya'da yapılacak

01.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:54
6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası, Antalya'da yapılacak

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) Antalya'da düzenlenecek.

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre 8-11 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak Avrupa Kupası çevrim içi kayıtları 3 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Kayıtlar www.sportdata.org adresinden yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Aleyna Tilki Müslüm Gürses Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası, Antalya'da yapılacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:54:34. #1.16#
title