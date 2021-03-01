6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası, Antalya'da yapılacak

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre 8-11 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak Avrupa Kupası çevrim içi kayıtları 3 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Kayıtlar www.sportdata.org adresinden yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur