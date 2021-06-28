6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek ayrıldı

Turuncu-Yeşilliler geride bıraktığımız sezonun devre arasında 2 yıllık sözleşme yenilediği Georgios Tzavellas ile kısa sürede ayrılık yaşandı. 33 yaşındaki Yunan stoper, "Ailevi nedenlerden dolayı ülkemde oynamak istiyorum" diyerek kulüpten transferi için izin aldı. Tzavellas, yeni sezonda AEK forması giyecek.