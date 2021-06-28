6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek ayrıldı
Turuncu-Yeşilliler geride bıraktığımız sezonun devre arasında 2 yıllık sözleşme yenilediği Georgios Tzavellas ile kısa sürede ayrılık yaşandı. 33 yaşındaki Yunan stoper, "Ailevi nedenlerden dolayı ülkemde oynamak istiyorum" diyerek kulüpten transferi için izin aldı. Tzavellas, yeni sezonda AEK forması giyecek.
Alanyaspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 23 Aralık 2020 tarihinde sözleşmesini 2 yıllığına uzattığı Georgios Tzavellas, Yunanistan takımı AEK'yla anlaştı.
"AİLEVİ NEDENLER"
Tzavellas, "Ailevi nedenlerden dolayı Yunanistan'a dönme kararı aldım. Kolaylık gösterin" diyerek takımına durumu iletti.
400 BİN EURO ÖDEYECEKLER
Yunan ekibi, Tzavellas transferi için Alanyaspor'a 400 bin euro serbest kalma bedeli ödeyecek. Tecrübeli stoper geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.