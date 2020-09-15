55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı
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55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı

Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekipleri Karagümrük, BB Erzurumspor ve A. Hatayspor, rakiplerini mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Süper Lig'de en son 1965-1966 sezonunda lige yeni yükselen takımların hepsi ilk haftada kazanmıştı ancak aynı sezonda da lige yalnızca Vefa tek takım olarak çıkmıştı.

15.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:49

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan 10 maçta beraberlik çıkmazken, ligin yeni ekipleri Karagümrük, BB. Erzurumspor ve Hatayspor, rakiplerini mağlup ederek sezona 3 puanla merhaba dedi. Bu durum tam 55 yıl sonra tekrar yaşandı.

1965-1966 sezonunda lige yeni yükselen Vefa, sezonun ilk maçında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenerek lige galibiyetle başlamıştı. Ancak o sezon, lige yalnızca 1 takım yükselmişti ve bu ekip Vefa olmuştu. Süper Lig tarihinde ise 1'den fazla takımın lige yükseldiği sezonlara bakıldığında, yalnızca 1 sezon Süper Lig'e yükselen takımlar, ilk haftada oynadığı maçlarda galibiyete uzanmayı başardı.

3 PUANLI SİSTEMDE İLK KEZ

1962-1963 sezonunda o zamanki adıyla 1. Lig olan Süper Lig'e yükselmeyi başaran Hacettepe ve Beyoğluspor, lige galibiyetle başlayan ekipler oldu. O sezon lig iki grup halinde oynandı. 11'er takımın bulunduğu gruplarda, şampiyon takım play-off grubuyla belli oldu. Lige yeni yükselen ekiplerden Beyoğluspor, ilk lig maçında Karagümrük'ü 3-2 yenerken, Hacettepe de ilk lig maçında Kasımpaşa'yı 2-0'la geçmeyi başardı.

1962-1963 ve 1965-1966 sezonlarında lige yeni yükselen ekipler ilk maçlarında galibiyete uzanırken, bu sezonlarda ligde 3 puanlı sistem uygulanmıyordu. 3 puanlı sistemde tarihte ilk kez bu sezon lige yeni yükselen ekipler, ilk hafta maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.

55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
ŞAMPİYONLARA BAŞARILAR: Ancak Erzurumspor şu BB kamburundan kurtulmalı. Hangi belediye kanununda var PROFESYONEL FUTBOLA KAYNAK aktarma. . Kamusal niteliği nedir PROFESYONEL FUTBOL un ? Bu duruma en çok yöre halkı karşı çıkmalı. .
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ESKİ PROFESYONEL: Liglere taze kan lazım. Helal olsun Anadolu takımlarına. Rekabet kızışırsa başarı gelir.
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