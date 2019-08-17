17.08.2019 20:59

Sivas'ta düzenlenen 54. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreş Şampiyonası'nda başpehlivanlığı Salim Ercan elde etti.

Doğanşar ilçe stadındaki müsabakalara, 8 kategoride 238 güreşçi katıldı.

Başpehlivanlık için 20 güreşçi mücadele etti. Finalde Rasim Saraç'ı yenen Salim Ercan, başpehlivan oldu.

Organizasyonda İstanbul Hamamcılar Odası Başkanı Ali Yılmaz, 70 bin lira bağış karşılığı güreş ağalığını aldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı konuşmada, şampiyonayı himayelerine alarak ulusal bir marka haline getireceklerini, seneye daha iyi bir organizasyon yapacaklarını belirtti.

Olimpiyatlarda Türkiye'nin en çok madalyayı güreşte aldığına dikkati çeken Ayhan, "En çok madalyayı da Sivaslılar almıştır. Olimpiyat ve dünya şampiyonunu peş peşe çıkaran tek il Sivas'tır. Bu markayı, bu değeri muhafaza etmemiz lazım." diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da birlik ve beraberliğe katkıda bulunan her şeyi yaşatmak gerektiğini vurgulayarak, "Bir efsane yaşıyor aramızda ve onun kıymetini biz biliyoruz. Ahmet Ayık, dünya ve olimpiyat şampiyonu bir isim. Kolay değil. Hem dünya şampiyonu hem olimpiyat şampiyonu olacaksın. Karakucak güreşleri bizim ata sporumuz, yaşatmak lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA