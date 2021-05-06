5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
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5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli

5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, her yıl 5 yıldızlı otellerin yanı başına kurulan ve izole lüks tatilin ücretsiz sunulduğu çardak kente bu yıl tam kapanma nedeniyle giden olmadı.

ANTALYA'da, her yıl 5 yıldızlı otellerin yanı başına kurulan ve izole lüks tatilin ücretsiz sunulduğu çardak kente bu yıl tam kapanma nedeniyle giden olmadı.

Antalya'da çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde, denize sıfır lüks tatili ücretsiz sunan oba ve çardaklar, geçen yıl bırakıldığı gibi duruyor. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen yaklaşık 3 bin kişinin, her yıl sahil bandındaki derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçirme alışkanlığı bu yıl art arda gelen pandemi yasakları nedeniyle henüz başlayamadı. Terk edilmiş görüntü çizen çardakların bir kısmının yıkıldığı bir kısmının ise sadece demir iskeletinin ayakta kaldığı görüldü. Geçen yıl bazı çardaklarda uydu anteninden güneş enerji paneline teknolojinin her imkanının bulunduğu çardakların bazı yerlerine biriken kumlar nedeniyle ulaşmak imkansız hale geldi.Yaşlılar, kadınlar ve çocukların geçen yıl gelip hem tüm yazı koronavirüsten uzak izole hem de ücretsiz geçirdiği çardak kentte market dahi kurularak bölge sakinlerinin ihtiyaçları karşılandı.


5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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