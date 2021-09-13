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5 Ocak Stadı yıkıldı; spor salonlu Millet Bahçesi ilk 3'e girecek

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Spor
5 Ocak Stadı yıkıldı; spor salonlu Millet Bahçesi ilk 3'e girecek

Adana'da 83 yıllık 5 Ocak Stadyumu'nda 26 Temmuz'da başlayan yıkım çalışmaları tamamlandı.

Adana'da 83 yıllık 5 Ocak Stadyumu'nda 26 Temmuz'da başlayan yıkım çalışmaları tamamlandı. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, önümüzdeki süreçte ihalesi yapılacak Millet Bahçesi'nin, bünyesinde 7 dönümlük Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nu da barındıracağını belirterek, bu kompleksin yapımı tamamlandığında Türkiye'nin en kapsamlı ilk 3 Millet Bahçesi arasında yer alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törenle 19 Şubat'ta açılışı yapılan Yeni Adana Stadı'yla birlikte 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı kullanımdan kalktı. Yerine Millet Bahçesi yapılması kararı alınan tarihi stadın yıkımı için ilk kepçe, 26 Temmuz'da vuruldu. Bugün itibarıyla, stadyumdaki bütün yapıların yıkımı tamamlandı.

MİLLET BAHÇESİ'NE GELENLER SPORLA İÇ İÇE OLACAK

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, 4 metrelik stadyum temeli de yıkıldıktan sonra Millet Bahçesi'nin kurulması için ihaleye çıkılacağını kaydetti. Stadın hemen yanında 7 dönüm alana kurulu Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nun yıkılmayacağını anlatan Karslıoğlu, Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşların sporla iç içe olacağını dile getirdi. Karslıoğlu, "Yıkım sırasında elde edilen demir, kablo ve diğer hafriyat malzemelerini de iç piyasaya dağıtarak ekonomiye katkı sağladık. Yıkıma başlarken operatörlerimiz bile ağlayarak kepçe vurdu. Üzülerek yıktığımız bu yapıda herkesin bir hatırası var. Sadece maçlar değil, ulusal bayramlarımızda da çok hatıralarımız olan bir yer. Şu anki neslin dedelerinin bile fotoğrafı var orada. Tek tesellimiz, buraya yeni bir bina yapılmayışı. Çalışmalar tamamlandığında Türkiye'de ilk 3'e girecek bir Millet Bahçesi ortaya çıkacak" diye konuştu.

5 Ocak Stadı yıkıldı; spor salonlu Millet Bahçesi ilk 3'e girecek

5 Ocak Stadı yıkıldı; spor salonlu Millet Bahçesi ilk 3'e girecek

5 Ocak Stadı yıkıldı; spor salonlu Millet Bahçesi ilk 3'e girecek

5 Ocak Stadı yıkıldı; spor salonlu Millet Bahçesi ilk 3'e girecek

5 Ocak Stadı yıkıldı; spor salonlu Millet Bahçesi ilk 3'e girecek

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Spor Haberleri

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Haber: 5 Ocak Stadı yıkıldı; spor salonlu Millet Bahçesi ilk 3'e girecek - Haberler Spor
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