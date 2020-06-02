48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı TBMM Genel Kurulu, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başladı. Genel Kurul'da ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği maaş ve yetki düzenlemesi kanun teklifi ele alındı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'a katılan milletvekillerine girişte eldiven ve maske dağıtıldı. CHP'liler ise, üzerinde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı kırmızı maske dağıttı. Farklı renklerde maskeler takan milletvekillerinin Genel Kurul'da sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

MAHALLE BEKÇİLERİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ ELE ALINDI

Genel Kurul'da ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği kanun teklifi ele alındı. Teklifle, on binlerce bekçinin görev ve yetkileri yeniden belirleniyor. Bu düzenlemeye göre bekçiler, kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Bekçiler, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe engel olan taşıtların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlamakla yetkili olacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak.

BEKÇİLERİN MAAŞLARINDA ARTIŞ SAĞLANACAK

Jandarma teşkilatında istihdam edilen bekçiler, jandarma sınıfına dahil edilecek. Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak ve maaşlarında artış sağlanacak.