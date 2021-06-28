47. Hitit Rallisi, 3-4 Temmuz'da Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirilecek

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci yarışı 47. Hitit Rallisi, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından 3-4 Temmuz tarihlerinde Kahramankazan'da düzenlenecek.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci yarışı 47. Hitit Rallisi, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından 3-4 Temmuz tarihlerinde Kahramankazan'da düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan Belediyesi'nin destekleriyle 12 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirilecek organizasyon, aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da 0,8 katsayı üzerinden puan verecek.

Hitit Rallisi, 2 Temmuz Cuma günü yol keşfi, idari ve teknik kontroller ile başlayacak. 3 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00'de Bilkent Otel önünde rallinin start seremonisi gerçekleştirilecek. Ekipler rallinin ilk gününde, Nail Ersoy adıyla anılacak olan Güvenç, Ulvi Erkam adıyla anılacak olan Uçarı, Engin Karabağ adıyla anılacak olan ve Aşağı Karaören mevkisinde yer alan İnceğiz etaplarını geçerek saat 17.30'dan itibaren günü bitirecek.

Ralliciler, 4 Temmuz Pazar günü 09.00'dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek, aynı 3 özel etabı bir kez daha geçerek saat 14.10'dan itibaren Bilkent Otel'deki finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile yarışı tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak