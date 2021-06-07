44 yıl sonra gelen şampiyonluğa özel klip
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44 yıl sonra gelen şampiyonluğa özel klip

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - Haberler | Spor

- 44 yıl sonra gelen şampiyonluğa özel klip Giresun Limanı, Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle ilgili özel bir video hazırladı.

- 44 yıl sonra gelen şampiyonluğa özel klip

GİRESUN - Giresun Limanı, Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle ilgili özel bir video hazırladı.

Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş., Giresunspor'un son olarak 1976-1977 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e, 44 yıl aradan sonra yeniden yükselmesiyle alakalı çalışanlarıyla beraber bir video yayınladı. Giresunspor'un şampiyonluk marşıyla paylaşılan videoda liman çalışanları, Giresunspor formasıyla Gümrük Müdürlüğü bahçesinde Türk Bayrağı açmasının aynı sıra Giresun Liman Sahası ve Giresun'un şehir görüntüsü yer alıyor.

44 yıl sonra gelen şampiyonluğa özel klip
44 yıl sonra gelen şampiyonluğa özel klip
44 yıl sonra gelen şampiyonluğa özel klip
44 yıl sonra gelen şampiyonluğa özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge

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