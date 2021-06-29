41 Yaşındaki Bitcoin Milyarderi Hayatını Kaybetti

Bitcoin milyarderi Mircea Popescu'nun arkasında bir sanal para önbelleği ve tartışmalı bir kripto mirası bırakarak öldüğü bildirildi.

Bitcoin milyarderi Mircea Popescu'nun arkasında bir sanal para önbelleği ve tartışmalı bir kripto mirası bırakarak öldüğü

Dünyanın 1 numaralı kripto parasında 1 milyar doların üzerinde servet sahibi olduğuna inanılan ve günümüzün en büyük sahiplerinden olan Popescu, Kosta Rika kıyılarında hayatını kaybetti.

İspanyolca yayın yapan Teletica.com'a, geçen hafta bir yabancının Kosta Rika'daki Playa Hermosa de Garabito, Puntarenas'ta boğulduğunu ve kurbanın 41 yaşında "Polonya kökenli" olarak nitelendirdiğini bildirdi. Ancak Popescu Romanya'da iyi bilinen bir isim ve bazı sitelerde Rumen girişimci ve blog yazarı olarak tanımlanıyor.

Popescu, dijital varlıklarda öncü ve bu para birimini ilk benimseyenlerden biri olarak görülüyordu. Pete Rizzo tarafından Bitcoin Magazine'de yazılan bir makale, Popescu'nun bir bitcoin menkul kıymetler borsası olan MPEx'i başlatmasıyla bilindiğini ve Coinbase Global COIN ile yaklaşık %9.86'nı piyasaya sürüldüğünü söyledi.

Tahminlere göre önümüzdeki yıl Nisan ortasında Popescu'nun bitcoin varlıkları yaklaşık 2 milyar dolar değerinde olacaktı.

Popescu'nun bildirilen ölüm haberi kripto çevrelerinde dolaşmaya başladığından beri bazı yatırımcımlar elindeki Bitcoin'lerin nereye gideceğini merak ediyor.

Son gelen haberler kripto paranın en büyük ikinci ekonomi haline gelmesiyle birlikte Çin hükümetinin yasaklama girişimlerine başladığını da bildiriyordu. Görünüşe göre kripto para piyasası büyüdükçe bu tarz haberler de piyasayı direkt olarak etkilemeye devam edecek.

Kaynak: Turkmmo