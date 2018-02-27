400 Km Hıza Ulaşan Hızlı Tren Geliyor

Hızlı tren teknolojisinin öncü ülkelerinden Çin, 400 km/s'ye kadar hıza çıkabilen yeni bir mermi tren geliştiriyor. Çin Mühendislik Akademisi'nden Ding Rongjun, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in 600 km/s hıza sahip yeni nesil manyetik kaldırılmış (Maglev) tren üzerinde de araştırmalar yaptığını söyledi.

"PENCEREDEN AÇILAN EKRANLARDAN TV İZLENECEK"

Ding ''Şimdi TV sinyallerini trenlere bağlamaya odaklanıyoruz, böylece yolcular pencereden açılan ekranlarda filmlerin keyfini çıkarabilecekler'' dedi. Trenlere kalıcı mıknatıslı bir tahrik sistemi eklendiğini ve bunun deneme aşamasında olduğunu açıklayan Ding, ileride otomatik ve insansız tahrik teknolojisinin kullanılacağını da ekledi.

MERMİ TRENLERİNİN ŞU ANKİ HIZI 350 KM

21 Eylül 2017'de Fuxing mermi trenleri Beijing ile Şangay arasında yolculuğuna başlamıştı. Çin mermi trenlerinin şu andaki maksimum hızı 350 km/ s'ye düzeyinde. Fuxing trenleri önceki nesil Hexie (Harmony) mermi trenlerinin geliştirilmesi sonucu ortaya çıktı. Tamamen Çin'de tasarlanan ve üretilen Fuxing trenler, daha geniş ve enerji açısından verimli olmanın yanında daha uzun ömürlü ve daha güvenlirler.