40 ÜLKEDEN GÜZELLİK KRALİÇESI ADAYLARININ DENİZ KEYFİ - Haberler
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40 ÜLKEDEN GÜZELLİK KRALİÇESI ADAYLARININ DENİZ KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenecek Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın 40 kraliçe adayı, çekimler arasında denize girdi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenecek Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın 40 kraliçe adayı, çekimler arasında denize girdi.

Kemer'de 40 ülke güzelinin katıldığı ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için Rixos Sungate Otel'de kampa giren kraliçe adayları, 3 Ekim'de yapılacak final gecesi öncesinde ören yerleri, yat turu, Kapadokya gezilerine de katılacak. Final gecesi için hazırlıklarını sürdüren adaylar, buldukları boşluklarda ise hava sıcaklığının 30 derece hissedildiği Kemer'de denizin keyfini çıkartıyor.

40 ÜLKEDEN GÜZELLİK KRALİÇESI ADAYLARININ DENİZ KEYFİ

40 ÜLKEDEN GÜZELLİK KRALİÇESI ADAYLARININ DENİZ KEYFİ

40 ÜLKEDEN GÜZELLİK KRALİÇESI ADAYLARININ DENİZ KEYFİ

40 ÜLKEDEN GÜZELLİK KRALİÇESI ADAYLARININ DENİZ KEYFİ
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Haber: 40 ÜLKEDEN GÜZELLİK KRALİÇESI ADAYLARININ DENİZ KEYFİ - Haberler
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