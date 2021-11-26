Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek art arda güzel haberler i paylaştı. Proje çalışmaları tamamlanan aşı ARGE üretim merkezinin ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağı bilgisini paylaşan Koca, "700 dolar olan koronavirüs ilacını 30-35 kat oranında daha az maliyetle olan ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşla buluşturacağız" dedi. Öte yandan Bakan Koca, 40 bin sağlıkçı alım sürecinin de önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti. Peki 40 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık personeli alım başvurusu ne zaman? Şartları neler? detaylar haberimizde.

40 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Koca, 40 bin sağlıkçı atamasına ilişkin de "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor. Ayrıca yine mülakat yapılmadan kurayla 10 bin sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak." bilgisini verdi.

Koca, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti unvanlarında alımların olacağını da sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı Personel alımı duyurusu ve şartları henüz belli olmadı. Duyuru ÖSYM tarafından yayınlanacak. Başvuru klavuzunun ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



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