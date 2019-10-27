4. Uluslararası Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu

27.10.2019 16:34

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu tamamlandı.

Dalyan Mahallesi'nde yapılan organizasyonda 50'si yabancı bin 300 sporcu, 21, 14 ve 5 kilometrelik 3 parkurda ter döktü.

Ortaca Belediyesi ile Interval Events işbirliğinde Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca Kaymakamlığı ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) katkılarıyla gerçekleştirilen maratonun startı, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir tarafından verildi. Çocuklarıyla koşan bazı yarışmacılar, renkli görüntüler oluşturdu.

21 kilometre mesafeli yarı maratonu, erkeklerde Fatih Buzgan, kadınlarda ise Rus sporcu Nina Bychkova kazandı. 14 kilometre koşusunda, erkeklerde Ersin Kurşunoğlu, kadınlarda ise Gülşen Eser ilk sırayı aldı. 5 kilometrede ise erkeklerde Şahin Demir, kadınlarda Esra Uzun birinci oldu.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Sarıgerme, Dalyan ve Ortaca'da yıl boyu etkinlikler yapmayı hayal ettiklerini, bu hayali gerçekleştirmek için ciddi anlamda uğraş verdiklerini dile getirdi.

Organizasyon sorumlusu İbrahim Bitiş ise bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe 50'si yabancı bin 300 sporcunun katıldığını ifade etti. Her yıl katılımın daha da arttığını aktaran Bitiş, "Organizasyon güzel bir havada oldu. Turizm sezonunun bittiği bu günlerde Dalyan'da 3 bin kişilik bir kitle oluştu. Önümüzdeki yıl bu ilginin daha da artacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışların sonunda dereceye girenlere, kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA