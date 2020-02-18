4 Süper Lig kulübü PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

18.02.2020 18:53 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:53
4 Süper Lig kulübü PFDK'da

(TFF) Hukuk Müşavirliği; Konyaspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği, 18 Şubat 2020 tarihli disiplin sevklerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor'un "çirkin ve kötü tezahürat", MKE Ankaragücü'nün "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile "talimatlara aykırı hareket", Fenerbahçe'nin "saha olayları", Galatasaray'ın ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedenleriyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.


Kaynak: DHA
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