20.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:52

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin siber güvenlik teknolojilerinde sahip olduğu potansiyeli daha güçlü bir şekilde göstermek için başka ülkelerle yeni iş birlikleri geliştirmek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesince ATO Congresium'da gerçekleştirilen 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı kapsamında paneller düzenlendi.

Kacır, "Küresel Pazara Gitmek İçin Araçlar" konulu paneldeki konuşmasında, siber güvenlik ekosisteminde her bir paydaşın, ekosistemde yer alan en zayıf halka kadar güvenli olduğunu ifade ederek, bu anlamda siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesinin Türkiye açısından önemine işaret etti.

Siber saldırılar için karmaşık ve pahalı silah sistemlerine ihtiyaç duyulmadığını dile getiren Kacır, "DDos atakları sayesinde bir sunucu ve bu sunucunun yönettiği köle bilgisayarlar çok daha yüksek kapasiteye sahip sistemleri etkisiz hale getirebiliyor." dedi.

Kacır, tüm ülkelerin artık kendi siber güvenlik sistemlerine eskiye göre daha fazla yatırım yaptığını belirterek, "Ülke olarak bu rekabetin içerisinde olmak, siber güvenlik teknolojilerinde sahip olduğumuz potansiyeli daha güçlü bir şekilde göstermek için buraya gelen 45'ten fazla ülke temsilcisiyle yeni iş birlikleri geliştirmek arzusundayız." diye konuştu.

"Siber tehlikelere karşı yerli ve milli çözümler geliştirmeliyiz"

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da "Dijital Çağda Siber Savaş" başlıklı paneldeki konuşmasında, siber saldırılarda kullanılan ürünlerin sayısı ve yapılarındaki kompleksliğin gün geçtikçe arttığını belirtti.

Türkiye'nin siber tehdit ve tehlikelere karşı yerli ve milli çözümler geliştirmesi gerektiğini dile getiren Atalay, "Tüm bu tehditleri tek başımıza savunamayacağımız için iş birliği yapmaya ihtiyacımız var." dedi.

Konferansa katılan Pakistanlı ve Malezyalı siber güvenlik kuruluşlarına iş birliği çağrısında bulunan Atalay, şunları söyledi:

"Bu alanda yerli ve milli yazılımlarımızı birlikte geliştirelim. Öte yandan hep bahsettiğimiz siber güvenlik uzmanı açığını da kapatmak için beraber iş birlikleri yapabiliriz. Biz HAVELSAN'da bir siber güvenlik merkezi kurduk. Buradan sektördeki birçok firmaya hizmet veriyoruz. Bunu ülkeler düzeyinde de yapabiliriz. Bu sayede bizim kurduğumuz merkezlerdeki gibi uzmanlar, başka ülkelere bile destek verebilir. Bu alandaki açığı kapatmak için bu uzmanlardan yararlanabiliriz."

Kaynak: AA