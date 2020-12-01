4 futbolcusu korona olan Newcastle United'ın Aston Villa maçı ertelendi

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle tüm oyuncularının karantinaya alındığı Premier Lig ekibi Newcastle United'ın 4 Aralık Cuma günü oynayacağı Aston Villa maçı ileri bir tarihe ertelendi. Siyah beyazlılar, 4 oyuncu ile teknik heyetteki bazı isimlerinin testleri pozitif çıkmıştı.