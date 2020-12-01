4 futbolcusu korona olan Newcastle United'ın Aston Villa maçı ertelendi
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4 futbolcusu korona olan Newcastle United'ın Aston Villa maçı ertelendi

01.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:37
4 futbolcusu korona olan Newcastle United'ın Aston Villa maçı ertelendi

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle tüm oyuncularının karantinaya alındığı Premier Lig ekibi Newcastle United'ın 4 Aralık Cuma günü oynayacağı Aston Villa maçı ileri bir tarihe ertelendi. Siyah beyazlılar, 4 oyuncu ile teknik heyetteki bazı isimlerinin testleri pozitif çıkmıştı.

Premier Lig'de 4 Aralık Cuma günü oynanması gereken Aston Villa-Newcastle United maçı, konuk ekipte artan koronavirüs vakaları sebebiyle ileri bir tarihte oynanmasına karar verildi.

Kuzey Londra ekibinde Pazar günü yapılan koronavirüs testlerinde, 4 oyuncu ile teknik heyetteki bazı isimlerinin testleri pozitif çıktı. Antrenman sahası çarşamba gününe kadar kapatılan İngiliz kulübünün erteleme talebi federasyondan karşılık buldu.

İLK KEZ MAÇ ERTELENDİ

Haziran ayında yeniden başlayan Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle maçı ertelenen ilk takım oldu.

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