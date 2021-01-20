4 Eylül Stadyumu Fenerbahçe maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

4 Eylül Stadyumu Fenerbahçe maçına hazır

20.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:32
4 Eylül Stadyumu Fenerbahçe maçına hazır

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışına rağmen alttan ısınma sistemiyle karşılaşmaya hazır hale getirildi.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışına rağmen alttan ısınma sistemiyle karşılaşmaya hazır hale getirildi.

Süper Lig'in 20. haftasında yarın oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmanın yapılacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı.

Alttan ısıtma sistemi bulunan çim sahada güneş görmeyen bazı bölgelerin kırağı ile kaplanması ilginç görüntü oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Doğulu Oğuzhan Koç Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4 Eylül Stadyumu Fenerbahçe maçına hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:35:41. #1.15#
title