38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Son haftaya averajla lider giren Siyah Beyazlılar, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi, mutlu sona ulaştı. Atiba da Siyah-Beyazlı takımda en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı futbolcu olmayı başardı.

Beşiktaş, bu galibiyetin ardından puanını 84 yaptı ve averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş, 3 sezon sonra Süper Lig şampiyon olurken; teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim unvanını ele geçirdi. Sergen Yalçın gibi 38 yaşındaki Atiba da tarihe geçmeyi başardı.

ZİRVE ONUN

Heykelinin dikilmesi tartışılan 38 yaşındaki Atiba da dün akşam gelen şampiyonlukla tarihe geçti. Kanadalı yıldız Beşiktaş'taki üçüncü şampiyonluğuyla, Siyah-Beyazlılar'da en çok şampiyonluk gören yabancı futbolcu oldu.