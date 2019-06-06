35 milyar dolarlık piyasa değerindeki Fiat Chrysler ve Renault'nun birleşme anlaşması çöktü
35 milyar Dolarlık piyasa değerindeki Fiat Chrysler (FCA) ve Renault otomobil şirketlerinin birleşme anlaşması çöktü
Fiat Chrysler (FCA) ve Renault otomobil şirketlerinin birleşme anlaşması, kararın ilanından 10 gün sonra çöktü.
35 milyar Dolarlık piyasa değerindeki birleşme kararından İtalyan-Amerikan ortaklığındaki FCA'nın çekilmesiyle, FCA ve Fransız Renault'nun hisseleri hızla değer kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı
Kurtulmuş'tan İstanbul çıkışı: Kızgınlığın ve küskünlüğün bedeli CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu