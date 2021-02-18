34. Uluslararası Tüketici Zirvesi, iş dünyasını bir araya getiriyor
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34. Uluslararası Tüketici Zirvesi, iş dünyasını bir araya getiriyor

18.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:47
34. Uluslararası Tüketici Zirvesi, iş dünyasını bir araya getiriyor

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ve ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla Lob'in Turkey tarafından organize edilen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nin 34'üncüsü, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'nde Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'de 1988 yılında LOB'IN ekibi Fahri Ustaoğlu başkanlığında Fehim Ustaoğlu koordinasyonunda başlayan ve 34 yıldır faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, bu yıl da tüketici sorunlarını dile getirmek ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere toplanıyor. Zirveye, tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi, siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katılıyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KATILIYOR

Yurt içi ve yurt dışı sektör temsilcilerinin katılacağı zirvede Tüketici Dernek ve Federasyon başkanları da sunum yapması gerçekleştirecek. Avrupa Ekonomi Senatosu Türkiye-Ortadoğu Başkanı Iraj Alipour da zirvenin açılışın konuşma yapacak olan isimler arasında yer alıyor.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Lob'in Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu'nun gerçekleştireceği 34. Uluslararası Tüketici Zirvesi, yurt içi ve yurt dışından değerli konukların ağırlanacağı zirvede, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin, imalat ve hizmet sektöründe kalite adına gelmiş olduğu yer, kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca ödül töreninde ekonomi, marka ve medya alanında birçok ödül sahiplerine takdim edilecek.

Zirveyle ilgili bilgi veren Ustaoğlu, tüketicinin korunması, kalitenin artırılması ve Türkiye'nin marka değerini artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

34. Uluslararası Tüketici Zirvesi, iş dünyasını bir araya getiriyor
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