337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış
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337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış

03.12.2020 15:34 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:02

Milli Piyango'nun 2020 yılbaşı özel çekilişinde 20 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan talihli, 337 gün sonra ortaya çıktı. Biletin yanmasına 28 gün kala müdürlüğe başvuran talihli, bu kadar süre neden beklediğini ise "Kira sözleşmemi ararken, bileti tesadüfen gördüm. Bilet aldığım tamamen aklımdan çıkmış" sözleriyle anlattı.

Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık 2019'da gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiye 4 talihliye çıkmıştı. Rakamlar çeyrek biletlere isabet ettiği için 80 milyonluk ikramiye 4'e bölünmüş, kişi başı 20'şer milyon lira düşmüştü. Talihlilerden 3'ü ikramiyesini almış 1'i ise gizemini koruyordu.

337 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Tüm Türkiye'nin merak ettiği gizemli talihli 337 gün sonra ortaya çıktı. İkramiyenin Hazine'ye devredilmesine 28 gün kala müdürlüğe başvurarak 20 milyon lirasını talep eden talihli, "1358490" numaralı bileti İzmir'in Konak ilçesinden satın aldı.

BİLETİ UNUTMUŞ

53 yaşında, evli ve 3 çocuk sahibi olan talihli serbest meslekle uğraşıyor ve aylık ortalama geliri 3 bin 500 lira. Neden ikramiyeyi almak için 337 gün beklediği merak edilen talihli bileti unuttuğunu belirterek şunları söyledi:

"İş yerimin kira kontratı yılbaşında dolacak. Bu nedenle eski kira sözleşmemi ararken, sözleşmenin yer aldığı dosyada bileti tesadüfen gördüm. Bilet aldığım tamamen aklımdan çıkmış."

337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış
Haber Yorumları (9)
VOLKAN: KUYRUKLU YALANNNNNN
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ERTAN: millet te inanmıştır zaten
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:D: bilet satışları düşünce tüpçü adamı kiralamış, sözde bak biz kramiye veriyoruz ayağı yapıyor. ama senaryo çok basit olmuş , neyse inanalım bari ama genede almam bilet falan. sokakta kalan insana verin o parayı tüpçüye vermeyin, o ikramiye asla size çıkmaz, anlayın artık
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