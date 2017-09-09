30 Yıl Sonra Marmara'da Görüldü, Tezgahtaki Yerini Aldı

Yaklaşık 30 yıldır denizin kirliliği ve yasak avcılık nedeniyle Marmara'ya küsen uskumru, yıllar sonra Tekirdağ'daki tezgahlarda yerini aldı.

USKUMRU MARMARA'YA GERİ DÖNDÜ

Yaklaşık 30 yıl aradan sonra uskumru Marmara Denizi'nde yüzünü göstermeye başladı. Deniz kirliği ve yasak avcılık nedeniyle yaklaşık 30 yıldır Marmara'ya küsen uskumru, denizin temizlenmeye başlaması ve denetimlerin artırılması ile geri döndü. Uskumrunun önemli bir balık olduğunu ifade eden Tekirdağlı balıkçılar, deniz temizliğinin ve denetimlerin artırılmasını istediler.