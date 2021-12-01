30'lu yumurtanın fiyatı 45 liraya yükseldi! Üreticiler zammın nedenini artan maliyetlere bağlıyor
Markete giden vatandaş neredeyse her gün etiketlerin değiştiğini görmeye başladı. Özellikle evlerden eksik olmayan yumurtaya son üç ayda yüzde 30 zam geldi. Üreticiden 32 liraya çıkan 30'lu yumurta marketlerde 45 liraya yükseldi. Üreticiler fiyat artışını yeme ve ambalaj maliyetlerine gelen zamma bağlıyor.
Son dönemde gıdadaki fiyat artışları vatandaşın belini bükmüş durumda. Alım gücü düşen vatandaş, marketteki etiketlere isyan eder duruma geldi.
Hemen hemen her eve giren yumurtaya yapılan zam dikkat çekici. Son üç ayda yüzde 30 zamlanan yumurta fiyatları alıp başını gitti. Üretici zammın nedenini artan maliyetler olarak gösteriyor.
3 ay önce 20-25 liraya satılan 30'lu yumurtanın fiyatı marketlerde 45 liraya kadar çıkıyor. 30'lu yumurtanın üreticiden çıkış fiyatı ise 32 lira civarında.
Üreticiler özellikle yem fiyatlarının artmasından ve ambalaj maliyetlerinden dert yanıyor. Yeme %40, paketlemeye ise iki kat zam geldi. Tavuk yeminin yüzde 60'ını mısır oluşturuyor. Mısırın tonu bir ayda 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Yem maliyetleri dengeleri değiştiriyor.
Yüksek bir zam da süte geldi. Çiğ süt fiyatlarına yüzde 47 zam geldi. Çiğ sütün kilogram fiyatı 4 lira 70 kuruş oldu. Bu zammın 15 gün içinde etiketlere yansıması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
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