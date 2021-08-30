30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferi'nin yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.