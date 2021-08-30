30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Vitor Pereira'dan mest eden sözler: Önceki hayatımda kesin Türk'tüm

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Vitor Pereira, "Büyük bir takım ruhu sergiledik" dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlayan Pereira, "30 Ağustos önemli bir gün. Zafer bayramı. Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Ayrıca ben önceki hayatımda kesin Türk'tüm. Buna çok inanıyorum" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan teknik direktör Vitor Pereira, "Çok iyi çalıştılar, hırslı, istekli şekilde oyun oynuyorlar. Daha yolun başındayız ama herkes birlik olmuş durumda. Tecrübeli isimler genç oyunculara destek veriyor" ifadelerini kullandı.

"30 AĞUSTOS ÖNEMLİ BİR GÜN"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlayan Vitor Pereira, "30 Ağustos önemli bir gün. Zafer bayramı. Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Ayrıca ben önceki hayatımda kesin Türk'tüm. Buna çok inanıyorum" ifadelerini kullandı.