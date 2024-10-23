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Zonguldak'ta Yük Gemisi Karaya Oturdu

Zonguldak'ta Yük Gemisi Karaya Oturdu
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Uruguay'dan 85 bin ton demir cevheri ile gelen Singapur bayraklı 'Mildret' isimli yük gemisi limana yaklaşırken karaya oturdu. Olay sonrası limana yeni gemi girişleri durduruldu ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limana yanaşmaya çalışan Saingapur bandıralı 'Mildret' isimli yük gemisi karaya oturdu.

Uruguay'dan yüklediği 85 bin ton demir cevherini fabrikaya boşaltmak için limana yanaşmaya çalışan Singapur bayraklı yük gemisi giriş esnasında karaya saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine ilk müdahale kılavuz gemiler tarafından yapıldı. Ancak gemi bulunduğu yerden çıkarılamadı. Ereğli Liman Başkanlığı olayın ardından limana yeni yük gemisi girişlerini geçici olarak durdurdu.

Olay yerine dalgıç ekibi çağırılırken dron yardımıyla görüntülü inceleme başlatıldı.

Geminin kurtarılmasına yönelik çalışmalar, dalgıçların yapacağı inceleme ve tespitlerin ardından devam edecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizcilik zonguldak Singapur Uruguay 3-sayfa Ekonomi Ulaşım Güncel Ereğli

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