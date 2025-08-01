Zonguldak'ta Tefecilik İddiasıyla İki Tutuklama

Zonguldak'ta Tefecilik İddiasıyla İki Tutuklama
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Zonguldak'ta tefecilik iddiaları üzerine yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince tefecilik iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. ve oğlu V.K. tutuklanırken S.K. ve O.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan baba ve oğlu cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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