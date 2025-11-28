Zonguldak'ta Pos Tefeciliğine Operasyon: 2 Tutuklama

Zonguldak'ta polis ekiplerince pos tefeciliğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucunda, kent merkezinde açık görünen ancak fiilen faaliyet göstermeyen iş yerleri üzerinden pos cihazı temin edildiği, bu cihazlarla "alışveriş yapılmış gibi" kredi kartı çekimi yapıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara yüzde 40'lara varan komisyon kesintisiyle para verdiği, işlemlerde bir kuyumcuya ait pos cihazlarının da kullanıldığı öğrenildi. Bahse konu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen olayda şüpheliler Oğuzhan K. (51), Sinan N. (45) ile Gökhan Ş. (43) KOM ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin birbirlerine yönlendirme yaptığı, faaliyetsiz iş yerleri üzerinden pos cihazı çıkarıldığı bundan dolayı 200'ü aşkın kişinin mağdur olduğu ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Suçtan elde edilen gelir trafiğinin ise MASAK raporlarıyla ortaya konulacağı belirtildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ş. ile Oğuzhan K. hakkında tutuklama kararı verildi.

Diğer şüpheli Sinan N. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - ZONGULDAK