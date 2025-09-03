Zonguldak'ta 40 Milyon Liralık Lüks Yat Battı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize indirildikten dakikalar sonra batan yaklaşık 40 milyon lira değerindeki yatın deniz dibindeki görüntüleri ortaya çıktı. Yatın denizden çıkartılması için çalışmalar sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde bir tersanede yapımı tamamlandıktan sonra suya indirilen lüks yat, belirli bir süre suda kaldıktan sonra önce devrildi ardından da battı. Değeri 40 milyon lirayı bulan lüks yatın deniz dibinde kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Yattaki mahsur kalanların Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı olayda facia ucuz atlatıldı. Su altı görüntülerinde, lüks yatın denizin dibinde yan yatmış halde bulunduğu görüldü. Ekiplerin, batığın bulunduğu bölgeden çıkarılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - ZONGULDAK