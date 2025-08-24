Zonguldak Defterdarlığı'ndan Gece Kulübü ve Restoran Denetimleri

Güncelleme:
Zonguldak Defterdarlığı, Çaycuma ve Filyos beldelerinde gece kulübü, otel ve restoranlarda denetimler gerçekleştirerek, belge düzenine uyum, KDV oranları ve para hareketleri üzerinde kontroller yaptı. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Zonguldak Defterdarlığı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, dün akşam saatlerinde Çaycuma ve Filyos beldesinde gece kulübü, otel ve restoranlarda denetimlerde bulundu.

Defterdar Recep Serdar yönetimindeki ekipler denetimlerde belge düzenine uyum sağlanıp sağlanmadığı, otomasyon sistemlerinin entegrasyonu ve kontrolü, KDV oranlarının doğruluğu, başkalarına ait banka hesaplarının ve pos cihazlarının kullanımı, uygun ökc kullanımı, müşteri listeleri konusunda denetimler yaptı,

Denetimlerde kurallara uymayan kişiler cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ZONGULDAK

