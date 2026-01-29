Haberler

Yozgat'ta sahte altın ile kuyumcuyu dolandıran bir kişi yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, kuyumcuya sahte altın satan A.S. adlı kişi, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce iki kez sahte gram altın sattığı iddia edilen A.S., üçüncü girişimi sırasında yakalandı. Üzerinde ve aracında sahte altın ve para ele geçirildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satan ve 13 ayrı suç kaydı bulunan A.S. emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye gören Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kuyumcuya daha önce iki kez sahte gram altın sattığı iddia edilen A.S., tekrar altın satmak için kuyumcuya gitti. Şahsın kendisine sahte altın sattığını fark eden iş yeri sahibi, üçüncü kez satma girişimi üzerine ihbarda bulundu. Sahte altın satmaya çalışan A.S., polis ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 20 gram altın, 4 çeyrek altın ve bir miktar para ele geçirildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
