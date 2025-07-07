Yozgat'ta Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Yozgat'ta Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde motosikletin karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada, sürücünün ehliyetsiz ve motosikletin plakasız olduğu ortaya çıktı. Yaralı yaya hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Kazanın ardından sürücünün ehliyetsiz, motosikletin ise plakasız olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkaya ilçesi eski Hükümet Konağı karşısında M.Y.'nin (22) kullandığı motosiklet, karşıdan karşıya geçmekte olan B.T.'ye (74) çarptı. Çarpmanın etkisiyle B.T. yere düştü. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.T., kaldırıldığı Sarıkaya Devlet Hastanesi'nden Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hem ehliyetsiz hem de aracı plakasız olduğu belirlenen sürücü M.Y. ise, ifadesi alınmak üzere Sarıkaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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