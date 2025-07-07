Yozgat'ta Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Kazanın ardından sürücünün ehliyetsiz, motosikletin ise plakasız olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkaya ilçesi eski Hükümet Konağı karşısında M.Y.'nin (22) kullandığı motosiklet, karşıdan karşıya geçmekte olan B.T.'ye (74) çarptı. Çarpmanın etkisiyle B.T. yere düştü. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.T., kaldırıldığı Sarıkaya Devlet Hastanesi'nden Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hem ehliyetsiz hem de aracı plakasız olduğu belirlenen sürücü M.Y. ise, ifadesi alınmak üzere Sarıkaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - YOZGAT