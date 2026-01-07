Haberler

Yozgat'ta 650 kilo tütün ele geçirildi

Güncelleme:
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, KOM ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 650 kilo tütün bulundu. Araç sürücüsü Z.D. hakkında işlemler sürüyor.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir araç içerisinde 650 kilo tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Z.D. idaresindeki durdurulan araç içerisinde 650 kilo tütün ele geçirildiği bildirildi. Z.D. ile ilgili işlemler devam ediyor. - YOZGAT

