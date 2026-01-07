Yozgat'ta 650 kilo tütün ele geçirildi

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir araç içerisinde 650 kilo tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Z.D. idaresindeki durdurulan araç içerisinde 650 kilo tütün ele geçirildiği bildirildi. Z.D. ile ilgili işlemler devam ediyor. - YOZGAT