Manisa'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve ticaretine karşı düzenlenen operasyonda 430 litre şarap ve alkolmetre cihazı ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve ticaretine geçit vermeyen jandarma, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir ikamette yaptığı operasyonda 430 litre şarap ve alkolmetre cihazı ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki kaynaklı zehirlenme vakalarının önlenmesi, vergi kaybının engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Akhisar'da operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, H.E. (40/E) isimli şahsın Akhisar ilçesindeki ikametinde ve eklentilerinde adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda 430 litre şarap ile 1 adet alkolmetre ölçüm cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin yılbaşına yaklaşırken denetim ve kontrollerini artırarak sürdüreceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
