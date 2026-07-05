Yemen açıklarında yük gemisine saldırı

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında bir yük gemisinin silahlı saldırıya uğradığını bildiren acil durum çağrısı alındığını bildirdi.

Yemen açıklarında yaşanan hareketlilik bölgede dikkatleri yeniden Kızıldeniz hattına çevirdi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Yemen'in Hudeyde kentinin 30 deniz mili güneybatısında bir yük gemisinin saldırıya uğradığını bildiren acil durum çağrısı alındığını bildirdi.

Açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırının incelendiği belirtilirken, gemilere dikkatli seyir yapmaları ve şüpheli herhangi bir faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi. - EL HUDEYDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı