Milyarlık dolandırıcılık iddiası: '150 kişi mağdur edildi, insanlar evini, arabasını sattı'

İstanbul'da yaşayan iş insanı Taşkın Özdemir, yurt dışındaki borsa hisseleri ve yatırım vaadiyle kandırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık yedi ay önce yatırım amacıyla para verdiğini belirten Özdemir, aynı yöntemle çok sayıda kişinin mağdur edildiğini iddia ederek, "150'e yakın mağdur var. Toplam mağduriyetin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar evini, arabasını sattı, ailesi dağılanlar oldu" dedi.

İddiaya göre, Taşkın Özdemir, geçen yıl ağustos ayında yaklaşık 20 yıllık dostu olduğunu söylediği Mustafa O. aracılığıyla Eren A. ile tanıştı. İlk görüşmede yurt dışındaki borsa hisseleri ve ticari yatırımlarla ilgili kendisine teklif sunulduğunu belirten Özdemir, o dönemde teklifi kabul etmediğini ancak ilerleyen aylarda tekrar görüşmeler yapıldığını söyledi.

"Birlikte ortak olacağız"

Sürekli telefonla arandığını ifade eden Özdemir, "Aralık ayında tekrar görüştük. İlk etapta 500 bin lira gönderdim. Daha sonra enerji sektöründeki işlerim nedeniyle ortak proje yapacaklarını söylediler. '5 bin Euro sermaye koyacağız, birlikte büyük bir teknoloji yatırımına ortak olacağız' diyerek güven verdiler. Ardından yeniden para talep ettiler. Önce 500 bin lira, sonra 1 milyon lira daha istediler. Bana anlatılan sistemde Osman S'nin yurt dışındaki borsa hisselerinin ve yüz milyonlarca euroluk fonun Türkiye'ye getirileceği, Yapı Kredi Yatırım üzerinden işlemlerin tamamlanacağı ifade edildi. Ben de bu anlatımlara güvenerek para gönderdim" dedi.

"İlk başta yatırım değil, borç vermiştim"

Süreç ilerledikçe yalnız olmadığını fark ettiğini söyleyen Özdemir, "Başta verdiğim paraların tamamı yatırım değil, borç niteliğindeydi. Bana kısa sürede geri ödeneceği söylendi. Ancak aradan yedi ay geçti. Bu süreçte benim dışımda da çok sayıda mağdur olduğunu öğrendim. Çocuğu bıçaklananlar, eşinden boşananlar, kanser tedavisi sırasında parasını kaptıranlar, evini satanlar var. Yaklaşık 150 mağdur olduğunu düşünüyoruz. Maddi kaybın ise yaklaşık 1,5 milyar liraya ulaştığını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Paraların sürekli farklı gerekçelerle istendiğini öne süren Özdemir, "Sürekli 'teminat yatıracağız', 'sigorta bedeli ödeyeceğiz', 'vergi borcu çıktı', 'işlem bugün tamamlanacak' diyerek insanlardan para toplamaya devam ettiler. Ancak bugüne kadar yatırıldığını söyledikleri teminatın ya da sigorta bedelinin tek bir dekontunu dahi gösteremediler. Daha birkaç gün önce bile 'şirketin vergi borcu var, işlemleri tamamlayabilmek için 1 milyon 520 bin liraya ihtiyaç var' diyerek insanlardan yeniden para talep ettiklerini öğrendik" diye konuştu.

Savcılığa giderseniz paranızı alamazsınız iddiası

Mağdurların büyük bölümünün şikayetçi olmaya çekindiğini iddia eden Özdemir, "İnsanlara 'Taşkın Özdemir'e ya da savcılığa giderseniz bu iş bozulur, paranızı hiç alamazsınız' diyerek baskı yapıyorlar. Bu nedenle birçok kişi korktuğu için emniyete veya savcılığa başvurmuyor. İnsanlara sürekli yüksek kazanç vaat ediliyor. Bir milyon dolar verene iki milyon dolar, yüz bin dolar verene yüz elli bin dolar döneceği söyleniyor. Sürekli bir gün, iki gün, bir hafta denilerek insanlar oyalanıyor. Ben yedi aydır bekliyorum. İki yıldır bekleyen mağdurlar da var" dedi.

Kendisinin de resmi olarak suç duyurusunda bulunduğunu belirten Özdemir, "Cumhuriyet Savcılığı'na ve emniyete gerekli dilekçelerimi verdim. Bütün iddialarımı resmi başvurumda da anlattım. Bu süreçte Eren A, Mustafa O.ve Osman S. isimleri üzerinden işlemlerin yürütüldüğünü gördüm. Savcılığın bu iddiaları ayrıntılı şekilde araştırmasını istiyorum. Çünkü insanların mağduriyeti her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı