İstanbul'da 600 milyon liralık dev operasyon

İstanbul'da 600 milyon liralık dev operasyon
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, 14 şüpheli siber polis tarafından yakalandı. Operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında, çeşitli platform üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 14 şüpheli bu sabah düzenlenen operasyonda yakalandı.

600 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Siber polisince düzenlenen operasyonda, şüphelilerin 2023–2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu öğrenildi.

