Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu

Aydın'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 130 milyon TL işlem hacmindeki yasadışı bahis paralarını aklamaya çalışan 4 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonlar ele geçirildi.

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 130 milyon TL işlem hacimli yasadışı bahis paralarını aklamaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eşzamanlı çalışma gerçekleştirildi. Aralarında Aydın'ın da bulunduğu 3 ilde yapılan operasyonda başkalarına ait banka hesaplarını kullanarak yasadışı bahis paralarını akladıkları ve hesaplarında 130 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
