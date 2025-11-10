Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Jandarma, yasa dışı bahis ve sahte yatırım danışmanlığı dolandırıcılığına ilişkin düzenlenen operasyonda toplam 21 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında 54 banka ve 2 kripto hesabına el konulurken, yaklaşık 170 milyon lira tutarında şüpheli işlem kaydedildi.
- Jandarma tarafından yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.
- Operasyonlarda 54 banka hesabı, 2 kripto hesabı ve 7 lüks araca el konuldu.
- Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 170 milyon lira şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
Jandarma tarafından; 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis' ile 'Sahte İnternet Siteleri Üzerinden Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı' operasyonlarında toplam 21 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana ve Afyon İl Jandarma Komutanlıklarınca toplam 9 ilde MASAK destekli yürütülen operasyonlarda; 54 banka ve 2 kripto hesabı ile 7 lüks araca el konuldu. Şüphelilere ait hesaplarda yapılan incelemelerde yaklaşık 170 milyon lira tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin; yasa dışı bahis sitelerine üye topladıkları, var olan üyeleri bonus vererek tekrar oynamaya teşvik ve ikna ettikleri, üye aramalarını linux tabanlı sunucularda yüklü yazılımlara web arayüzlerinden erişerek gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.