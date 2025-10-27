Haberler

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 38 Şüpheli Yakalandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 38 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 5 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından 38 şüpheliyi yakaladı. 18 şüpheli tutuklandı, çok sayıda dijital materyal ve malvarlığına el konuldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince 'yasa dışı bahis' ve 'kara para aklama' suçlarına yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı bir bahis sitesinin müşteri temsilciliğini yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 38 şüpheli şahıs yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 11 adet soğuk cüzdan (ledger), 28 gram altın, 17 parça kesme altın ve 70 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

