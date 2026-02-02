Haberler

Veysel Şahin'e yönelik yasadışı bahis soruşturmasında 1 şüphelinin daha malvarlığına el konuldu

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynatan Veysel Şahin'in mal varlıklarına el kapsamında bir şüphelinin daha malvarlığına el koydu. Soruşturma, suçtan elde edilen kazançların aklanmasını önlemek amacıyla devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Veysel Şahin'in yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Veysel Şahin'in yasa dışı bahis platformları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasıyla '7258 sayılı yasaya muhalefet' ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheli Şeref Yazıcı'nın MASAK raporlarına göre üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı öne sürülürken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konuldu.

Öte yandan, şüpheli Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıklarının, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu ve Türkiye'ye iade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

