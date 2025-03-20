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Yalova'da Tersanede İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Yalova'da Tersanede İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
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Altınova'daki tersanede meydana gelen iş kazasında 25 yaşındaki işçi Hasan Can Mert, hareket ettirilen blokların arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren Hatsan Tersanesinde meydana gelen kazada, işçi Hasan Can Mert (25) hareket ettirilen blokların arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İşçinin cansız bedeni daha sonra otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş kazasıyla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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