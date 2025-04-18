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Yalova'da kirli balast suyu atan kargo gemisine ceza

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Yalova açıklarında denize kirli balast suyu atan kargo gemisi Al Luqta'ya 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesildi ve gemi seferden men edildi.

Yalova açıklarında denize kirli balast suyu basılan kargo gemisi firmasına 26 milyon 656 bin 373 lira para cezası kesildi ve gemi seferden men edildi.

Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri Altınova ilçesinde tersaneye bakım ve onarım için getirilen kargo gemisi Al Luqta'dan denize kirli balast suyunu attığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonrasına gemi acentasına 26 milyon 656 bin 373 lira idari para cezası kesildi. Gemi ayrıca seferden de men edildi. - YALOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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