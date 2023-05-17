Yalova'da ayağına ip dolanan güvercini itfaiye kurtardı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, bir apartmanın balkonunda ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Efe Sokak'taki bir binanın balkonunda bir güvercinin ipe takılarak asılı kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgeye giderek merdivenli araç ile güvercini bulunduğu bölgeden aldı. İtfaiye garajına götürülen güvercin ayağındaki ipten kurtarılarak, daha sonra serbest bıraktı. - YALOVA